"الخريّف" يبحث الفرص المشتركة في صناعة السيارات والطائرات وبناء السفن مع شركات إيطالية

وناقش في لقاء مع مؤسس ورئيس الشركة السويسرية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية"Piëch"، فرص نقل أحدث تقنيات تصنيع السيارات إلى المملكة، مستعرضًا خطوات المملكة الجادة لتوطين تلك الصناعة، ومنها إنشاء عدة مشروعات كبرى في قطاع السيارات، تشمل مشروع "لوسيد" لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، الذي يستهدف إنتاج 155,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2027، وتأسيس شركة "سير" لتصنيع السيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 170,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2034.