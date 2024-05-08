خلال أسبوع.. 214 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال

وعلى مستوى المدن، أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 4.7 مليار ريال في الرياض، و1.9 مليار ريال في جدة، و314.3 مليون ريال في تبوك، و253.1 مليون في حائل، و197.3 مليون في أبها، و545.2 مليون في مكة المكرّمة، و328.6 مليون ريال في بريدة، و393.2 مليون ريال في الخُبر، و551 مليون ريال في المدينة المنوّرة، و677.3 مليون في الدمام، إضافة إلى 4.5 مليار ريال في مدن أخرى.