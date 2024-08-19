عقاريون يؤكدون: نظام الاستثمار المحدَّث يُعزِّز تنافسية القطاع ويوفِّر بيئة جاذبة

وأكد "الهرفي" أن وزارة الاستثمار بإصدارها هذا النظام وضعت الجهات المشرفة على العقار أمام تحدٍّ كبير لتأكيد قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم ذلك فإنها -أي هذه الجهات- تكون قد فوتت على القطاع فرصة المشاركة ضمن القطاعات الأخرى في عملية التنمية والنماء التي تشهدها السعودية.