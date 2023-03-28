"سالك" تورّد 30% من احتياج المملكة من القمح في عام 2022م

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023م، عن استكمالها توريد كمية أكثر من مليون ومائتي ألف طن من السلع الاستراتيجية في عام 2022م؛ حيث وردت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح، التي تمثل 20% من مشتريات المملكة السنوية، بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي، في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأضافت "سالك": أنها وردت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات، كمية أكثر من 300 ألف طن من القمح، و120 ألف طن من الشعير، و70 ألف طن من فول الصويا، و12 ألف طن من اللحوم الحمراء، و11 ألف طن من الأرز.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح: “إننا فخورون بتوريد ما إجماليه 30% من احتياج المملكة للقمح من خلال العقود المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأكثر أهمية؛ حيث تأتي هذه الجهود ضمن مساهمة الشركة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي بتوفير السلع الاستراتيجية من استثمارات “سالك” في الدول ذات الميز النسبية حول العالم".
وأضاف الرميح: "أن إحدى تعاقدات التوريد البالغة كميتها 60 ألف طن من الشعير، تعدّ سابقة في مجال الأمن الغذائي محليًّا بعد أن تكاملت الجهود بين قطاعات حكومية وخاصة عبر كافة مراحل سلاسل الإمداد، في توجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تعاقدت "سالك" على توريد سلعة الشعير لصالح مجموعة منصور المساعد التي حظيت بتمويل من صندوق التنمية الزراعية؛ لتتم عملية توريد الشحنة من أستراليا عبر إحدى ناقلات شركة البحري السعودية".