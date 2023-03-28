"سالك" تورّد 30% من احتياج المملكة من القمح في عام 2022م

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023م، عن استكمالها توريد كمية أكثر من مليون ومائتي ألف طن من السلع الاستراتيجية في عام 2022م؛ حيث وردت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح، التي تمثل 20% من مشتريات المملكة السنوية، بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي، في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.