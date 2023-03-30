المملكة تستضيف القمة العالمية لقادة العقار في ديسمبر 2023

يذكر أن الاتحاد العالمي للعقار الذي تأسس عام 1951م بفرنسا، يعدّ أكبر اتحاد عالمي في القطاع العقاري، ويبلغ عدد أعضائه مليونًا و500 ألف عضو من 70 دولة، يتبنّى منظومة شمولية تعنى بالتكامل الشامل ما بين الشقّين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشقّ البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضًا بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك؛ لكونه يحظى بعديد من الفرص الكبيرة.