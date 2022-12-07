"الإبراهيم": العلاقات السعودية- الصينية تشمل الاقتصاد والطاقة والأمن والنقل والاستثمار

وأشار إلى أن المملكة والصين تجمعهما على مدار السنوات الماضية علاقاتٍ وثيقة، أثمرت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، وفي أغسطس 2016م، تعزَّزت العلاقات السعودية - الصينية بشكل كبير، بزيارة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء، إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث رأسَ سموُّ وليِّ العهد، الاجتماع الأول للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، حيث وقَّعا على اتفاقية إنشاء اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة.