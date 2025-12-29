الذهب يتراجع من مستوياته القياسية مع جني الأرباح وصمود الدولار

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض عوائد السندات، وسط عمليات جني أرباح وصمود ملحوظ للدولار.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 98.06 نقطة، مقارنة بـ98.2 نقطة في ختام تعاملات الجمعة.
وجرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل عند 4472.40 دولارًا للأوقية، بانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها يوم الجمعة البالغ 4552.70 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4584 دولارًا للأوقية.
ورغم التراجع اليوم، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 0.10% مقارنة بالأسبوع الماضي، ومرتفعة بنسبة 5.2% عن مستوياتها في نفس الفترة من الشهر الماضي. كما ارتفع الذهب بنسبة 145% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي العقود الفورية، تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته التاريخية البالغة 4550.11 دولارًا للأوقية، وجرى تداوله عند 4452.92 دولارًا للأوقية.
وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تقلبات حادة، حيث تراوحت أسعار الفضة بين 73.52 و82.62 دولارًا للأوقية، وبلغت اليوم 74.19 دولارًا بانخفاض نسبته 3.9% عن الجلسة السابقة، فيما تراوحت أسعار البلاتين بين 2267.30 و2584.20 دولارًا للأوقية.