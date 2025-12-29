الذهب يتراجع من مستوياته القياسية مع جني الأرباح وصمود الدولار

وجرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل عند 4472.40 دولارًا للأوقية، بانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها يوم الجمعة البالغ 4552.70 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4584 دولارًا للأوقية.