استقرار الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم؛ إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظورًا جديدًا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).