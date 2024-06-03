بنسبة 0.40 %.. انخفاض أسعار الذهب مع ترقب بيانات حول سوق العمل الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مع ترقب المستثمرين هذا الأسبوع صدور بيانات مهمة حول نشاط سوق العمل الأمريكي؛ للحصول على معلوماتٍ أكثر حول احتمالات خفض "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة هذا العام.