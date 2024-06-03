بنسبة 0.40 %.. انخفاض أسعار الذهب مع ترقب بيانات حول سوق العمل الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مع ترقب المستثمرين هذا الأسبوع صدور بيانات مهمة حول نشاط سوق العمل الأمريكي؛ للحصول على معلوماتٍ أكثر حول احتمالات خفض "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.26%؛ أو ما يعادل 6.2 دولار، إلى 2339.60 دولار للأوقية في الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.40%، إلى 2318.13 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 1.18%، إلى 30.08 دولار، فيما تراجع سعر البلاتين الفوري 0.27%، إلى 1035.65 دولار للأوقية.
وحدّ من تراجع أسعار المعادن النفيسة خلال تعاملات اليوم استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبّر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- عند 104.61 نقطة.