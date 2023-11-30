خطوة استباقية.. "مجلس للبنوك الإسلامية" يعلن عن اعتماد "وثيقة الاستدامة"

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خارطة طريق وأهدافًا واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمين أكبر للاستدامة في أعمالها وأنشطتها؛ مشيرًا إلى حرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، في إطار التزام المصرف المركزي بالاستدامة وأهدافها، وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مركزًا للمالية الإسلامية.