سوق "الأسهم السعودية".. تداولات اليوم بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 21.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التموين، والدواء، والوطنية للتعليم، ودور، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، وتنمية، وعلم، وزجاج، والمطاحن الأولى، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.28% و4.21% .
وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، وعذيب للاتصالات، وسابك، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 69.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23596.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين و700 ألف سهم.