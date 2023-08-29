سوق "الأسهم السعودية".. تداولات اليوم بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات التموين، والدواء، والوطنية للتعليم، ودور، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، وتنمية، وعلم، وزجاج، والمطاحن الأولى، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.28% و4.21% .