"رويترز": أوبك+ اتفقت على تمديد بعض التخفيضات الطوعية في الربع الثالث من 2024

قالت وكالة "رويترز"، قبل قليل: إن أوبك+ اتفقت على تمديد بعض التخفيضات الطوعية في الربع الثالث من 2024.
ونقلت الوكالة عن مصدرين أن التخفيضات الطوعية المقرر تمديدها حتى نهاية سبتمبر المقبل ستصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا.
وتتجه حاليًا أنظار أسواق الطاقة العالمية إلى اجتماع تحالف "أوبك+" المنعقد اليوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج الحالية، ومسار الخفض حتى نهاية 2024.
وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المكونة من 12 عضوًا، في مقر المنظمة في فيينا، غير أنّه اتُخذ قرار الأسبوع الماضي بإجراء الاجتماع عبر الإنترنت، قبل أن يُطلب من بعض الأعضاء السفر إلى العاصمة الرياض.
وتبنّت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022.
ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء أوبك+ حاليًا 5.86 مليون برميل يوميًا، وهو ما يوازي نحو 5.7% من الطلب العالمي.
وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميًا من أعضاء أوبك+ سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا يتبناها بعض الأعضاء، وتنتهي بنهاية يونيو.