الصين تُحذّر: الإجراءاتُ الأمريكية بفرض قيود تجارية تُهدد قطاع الرقائق

وأضافت الرابطة في بيان لها أن "أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسة الإمداد العالمية التي تَشَكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة؛ قد يخلق تأثيرًا سلبيًّا لا يمكن تجنبه أو إصلاحه للاقتصاد العالمي".