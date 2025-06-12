عائدات كرة القدم الأوروبية ترتفع إلى رقم قياسي مع بروز الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف تقرير شركة "ديلويت" للخدمات المهنية عن نمو ملحوظ في عائدات كرة القدم الأوروبية خلال موسم 2023/2024، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 38 مليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالموسم السابق.
ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة الأسواق الأوروبية، محققًا إيرادات إجمالية بلغت 7.354 مليار يورو بزيادة 8%، متفوقًا بفارق كبير على الدوري الألماني والإسباني.
وشكلت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا مجتمعة إيرادات قدرها 20.4 مليار يورو، بزيادة 4%، وتصدرت إنجلترا القائمة، تلتها ألمانيا وإسبانيا، فيما شهد الدوري الألماني تراجعًا بنسبة 1% في الإيرادات نتيجة هبوط ناديي شالكه وهيرتا برلين، مما أثر على إيرادات أيام المباريات والإعلانات التجارية، رغم ارتفاع عائدات حقوق البث بنسبة 1%.
وأفاد التقرير بأن الأندية الـ 96 في هذه الدوريات الكبرى حققت ربحًا تشغيليًا للموسم الثاني على التوالي بقيمة 600 مليون يورو، مؤكدًا أن الإيرادات التجارية الجديدة كانت المحرك الأساسي للنمو، حيث تجاوزت ملياري يورو في إنجلترا، وبلغت 8 مليارات يورو في الدوريات الخمس الكبرى.
وظلت حقوق البث المصدر الأكبر للدخل بواقع 9.4 مليار يورو.
هذا النمو يعكس استمرار شعبية كرة القدم الأوروبية وقدرتها على جذب الاستثمارات والجماهير، رغم التحديات التي تواجه بعض الأندية.