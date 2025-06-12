عائدات كرة القدم الأوروبية ترتفع إلى رقم قياسي مع بروز الدوري الإنجليزي الممتاز

وأفاد التقرير بأن الأندية الـ 96 في هذه الدوريات الكبرى حققت ربحًا تشغيليًا للموسم الثاني على التوالي بقيمة 600 مليون يورو، مؤكدًا أن الإيرادات التجارية الجديدة كانت المحرك الأساسي للنمو، حيث تجاوزت ملياري يورو في إنجلترا، وبلغت 8 مليارات يورو في الدوريات الخمس الكبرى.