الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر مع توقعات خفض أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، ارتفع الين الياباني قليلًا إلى 146.50 مقابل الدولار، بينما وصل اليورو في أحدث تداول له إلى 1.1080 دولار، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 2.4% هذا الشهر، وهو في طريقه لتحقيق أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر.