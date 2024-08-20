الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر مع توقعات خفض أسعار الفائدة

استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر اليوم، حيث ينتظر المتعاملون قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الشهر المقبل.
واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير عند 101.82.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، ارتفع الين الياباني قليلًا إلى 146.50 مقابل الدولار، بينما وصل اليورو في أحدث تداول له إلى 1.1080 دولار، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 2.4% هذا الشهر، وهو في طريقه لتحقيق أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر.
كما استقر الجنيه الأسترليني عند 1.2985 دولار في التعاملات المبكرة، بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 0.6725 أمام نظيره الأمريكي، في حين لم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرًا يُذكر عند 0.61135 دولار.