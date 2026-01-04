مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10364 نقطة

وكانت أسهم شركات صادرات، ونقي، وبرغرايززر، والكيميائية، وصدر، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، ويو سي آي سي، والتعمير، والبابطين، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.87%) و(4.61%)، فيما كانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والإنماء، وصادرات، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.