مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10364 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (185.05) نقطة، ليصل إلى مستوى (10364.03) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (170) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (20) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (237) شركة.
وكانت أسهم شركات صادرات، ونقي، وبرغرايززر، والكيميائية، وصدر، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، ويو سي آي سي، والتعمير، والبابطين، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.87%) و(4.61%)، فيما كانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والإنماء، وصادرات، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (147.19) نقطة، ليصل إلى مستوى (23371.82) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.