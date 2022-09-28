قائمة بأفضل ١٠ شركات سعودية ناشئة لعام ٢٠٢٢.. تعرف عليها

ونجحت الشركات التي تم تسليط الضوء عليها في القائمة هذا العام في مواصلة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية، كما استطاعت أن تستمر في الابتكار واستقطاب أفضل المواهب للدفع قدمًا بعملها واستراتيجياتها.