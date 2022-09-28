قائمة بأفضل ١٠ شركات سعودية ناشئة لعام ٢٠٢٢.. تعرف عليها

أعلنت "لينكد إن"، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن تصنيفها السنوي (٢٠٢٢) لأبرز 10 شركات ناشئة في السعودية، للشركات التي أظهرت نموًّا استثنائيًّا خلال السنة الماضية.
ويتم تحديد القائمة بناء على 4 محاور وهي: نمو عدد الموظفين، والتفاعل، والاهتمام بالوظائف المتاحة في هذه الشركات، واستقطابها لأبرز المواهب.
ونجحت الشركات التي تم تسليط الضوء عليها في القائمة هذا العام في مواصلة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية، كما استطاعت أن تستمر في الابتكار واستقطاب أفضل المواهب للدفع قدمًا بعملها واستراتيجياتها.
وهنا قائمة بأبرز ١٠ شركات سعودية ناشئة ٢٠٢٠:
1- تمارا (Tamara)
2- ساري (Sary)
3- نعناع (Nana)
4- زد (Zid)
5- طويق (Tweeq)
6- جاذر إن (Gathern)
7- ليندو (Lendo)
8- قوافل (Qawafel)
9- رسال (Resal)
10- شقردي (Shgardi)