العقود الآجلة إلى مكاسب قياسية.. "تسرب واحتجاج" يقودان النفط إلى 81 دولارًا

وقال تاماس فارجا المحلل في "بي.في.إم": إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًّا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميًّا؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".