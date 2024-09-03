"الظاهر": استمرارية مرونة النظام المالي سبب رئيس في تطور قطاع التقنية المالية

وأوضح "الظاهر" خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "تحقيق التوازن بين الابتكار والتشريعات ودور البنوك المركزية في تمكين منظومة التقنية المالية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنية المالية "24 فنتك" المقام في العاصمة الرياض، أن البنك المركزي يركز على استمرارية مرونة النظام المالي وهو السبب الرئيس في تطور قطاع التقنية المالية في المملكة.