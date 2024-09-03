"الظاهر": استمرارية مرونة النظام المالي سبب رئيس في تطور قطاع التقنية المالية

أكد نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر، أن قطاع التقنية المالية في المملكة يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية بسبب التوجه الإستراتيجي لتطوير القطاع وتوفير بيئة تنظيمية داعمة مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وأوضح "الظاهر" خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "تحقيق التوازن بين الابتكار والتشريعات ودور البنوك المركزية في تمكين منظومة التقنية المالية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنية المالية "24 فنتك" المقام في العاصمة الرياض، أن البنك المركزي يركز على استمرارية مرونة النظام المالي وهو السبب الرئيس في تطور قطاع التقنية المالية في المملكة.
وأفاد أن شركات التقنية المالية تمثل نموذجًا جديدًا للتطور لتمكين الحلول الابتكارية وحماية العملاء والمحافظة على استقرار القطاع المالي.
وعد مرونة النظام المالي واستقراره حجر الأساس في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة تسهم في نمو شركات التقنية المالية.