"حصانة" توقّع اتفاقية تطوير مع شركة "مشارق للاستثمار"

يشار إلى أن شركة "مشارق للاستثمار" تأسست عام 2005م من تحالف يضم مجموعة تطوير ومجموعة الزامل، كأحد أبرز الشركات العاملة في القطاع المكتبي وقطاع الضيافة، كما تنشط الشركة في قطاع السياحة الذي يعد أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030.