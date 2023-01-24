"حصانة" توقّع اتفاقية تطوير مع شركة "مشارق للاستثمار"

وقّعت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة" المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "المؤسسة"، اتفاقية تطوير مع شركة "مشارق للاستثمار"؛ بهدف تطوير واستثمار أرض المؤسسة الواقعة على طريق الدائري الشرقي بحي الحمراء في مدينة الرياض على مساحة تقدر بـ45 ألف متر مربع.
ووقّع الاتفاقية من جانب "حصانة" المدير التنفيذي للعقارات المحلية عبدالله الرميزان، كما مثّل شركة "مشارق" الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز الزامل بحضور الرئيس التنفيذي لشركة حصانة سعد الفضلي، ورئيس مجلس إدارة شركة "مشارق" حزام بن سعيدان.
يشار إلى أن شركة "مشارق للاستثمار" تأسست عام 2005م من تحالف يضم مجموعة تطوير ومجموعة الزامل، كأحد أبرز الشركات العاملة في القطاع المكتبي وقطاع الضيافة، كما تنشط الشركة في قطاع السياحة الذي يعد أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لشركة حصانة، حيث يعد استمرارًا لمنهجيتها واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات.