1.3 مليار ريال لإنشاء البنية الكهربائية لـ"قمم السودة" السياحي

أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، لتنفيذ البنية التحتية الكهربائية المتكاملة لمشروع "قمم السودة" السياحي، بقيمة 1.3 مليار ريال.
ووفقًا لبيان الشركة، تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسار تطوير الوجهة السياحية الفاخرة "قمم السودة"، التي تقع على ارتفاع 3,015 مترًا فوق سطح البحر، وتعكس التزام الشركة بتقديم أعلى معايير التميز في السياحة والضيافة والتسوق والخدمات السكنية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى "الوطنية لنقل الكهرباء" تصميم وإنشاء شبكة كهربائية متكاملة، تشمل محطة تحويل مركزية بجهد 132/380 كيلوفولت وقدرة 500 ميغا فولت أمبير، إلى جانب محطتين فرعيتين بجهد 13.8/132 كيلوفولت، لتغذية جميع مناطق المشروع ومرافقه السياحية والسكنية والتجارية والعامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس صالح العريني، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير "قمم السودة"، باعتبارها وجهة فائقة الفخامة ترتكز على معايير عالمية في الجودة والاستدامة، مضيفًا: "من خلال هذه الشراكة، نؤسس لبنية تحتية كهربائية عالية المستوى تخدم المشروع في جميع مراحله".
من جهته، وصف المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، الاتفاقية بأنها "محطة مفصلية" في تطوير البنية الكهربائية للمشروع، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الشركة بدعم مشاريع التنمية الوطنية الكبرى من خلال حلول متكاملة بكفاءة وموثوقية عالية.
وأضاف السعدي أن هذه الشراكة تجسّد الدور الحيوي الذي تضطلع به "الوطنية لنقل الكهرباء" في تمكين الوجهات السياحية الفاخرة وتعزيز البنية الاقتصادية المتنامية في مختلف مناطق المملكة.