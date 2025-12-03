1.3 مليار ريال لإنشاء البنية الكهربائية لـ"قمم السودة" السياحي

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس صالح العريني، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير "قمم السودة"، باعتبارها وجهة فائقة الفخامة ترتكز على معايير عالمية في الجودة والاستدامة، مضيفًا: "من خلال هذه الشراكة، نؤسس لبنية تحتية كهربائية عالية المستوى تخدم المشروع في جميع مراحله".