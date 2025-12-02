سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10536 نقطة بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بـ(6.72) نقاط، ليقفل عند مستوى (10536.28) نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو (3.7) مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم، بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو (179) مليون سهم، سجّلت خلالها أسهم (83) شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم (172) شركة.
وكانت أسهم شركات: المسار الشامل، البابطين، أكوا باور، الوطنية للتعليم، وسيسكو القابضة، الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت أسهم شركات: هرفي للأغذية، تشب، صدق، البحري، وأرتيكس، قائمة الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين ارتفاع بنسبة (18.41%) وانخفاض بنسبة (5.41%).
وسجلت أسهم شركات: أمريكانا، المسار الشامل، باتك، الإنماء، وشري، النشاط الأكبر من حيث الكمية، بينما كانت أسهم شركات: المسار الشامل، الراجحي، شري، الإنماء، والاتصالات السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ(275.38) نقطة، ليقفل عند مستوى (23719.27) نقطة، بقيمة تداولات بلغت (12) مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت مليون سهم.