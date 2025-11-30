المملكة و7 دول ضمن "أوبك بلس" تجدد التزامها باستقرار السوق البترولية وتؤكد استمرار المرونة في تعديلات الإنتاج

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان — الدول الثماني المشاركة في مجموعة "أوبك بلس" — التزامها مجددًا بدعم استقرار السوق البترولية، في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي والأساسيات الإيجابية للسوق، والتي تُظهرها مستويات المخزونات البترولية المنخفضة.
وعقدت الدول الثماني اجتماعًا عبر الاتصال المرئي في 30 نوفمبر 2025 لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين دول المجموعة التي كانت قد أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023.
وجددت الدول المشاركة تأكيد قرارها الصادر في 2 نوفمبر 2025، والقاضي بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، نظرًا للعوامل الموسمية، كما هو موضح في الجدول المعتمد.
كما أكدت الدول الثماني أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها تدريجيًا — بشكل جزئي أو كامل — وفقًا لمتغيرات وضع السوق. وشددت على استمرارها في متابعة الظروف البترولية بدقة، مؤكدةً أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة في إيقاف أو عكس التعديلات التطوعية، بما في ذلك التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
كما جددت الدول التزامها التام بـ إعلان التعاون، وبالتعديلات التطوعية الإضافية، والتي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. وأكدت كذلك عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وخطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 4 يناير 2026.