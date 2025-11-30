المملكة و7 دول ضمن "أوبك بلس" تجدد التزامها باستقرار السوق البترولية وتؤكد استمرار المرونة في تعديلات الإنتاج

كما أكدت الدول الثماني أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها تدريجيًا — بشكل جزئي أو كامل — وفقًا لمتغيرات وضع السوق. وشددت على استمرارها في متابعة الظروف البترولية بدقة، مؤكدةً أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة في إيقاف أو عكس التعديلات التطوعية، بما في ذلك التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.