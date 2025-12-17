النفط يصعد بأكثر من 1%.. وبرنت عند 59.62 دولارًا

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 1% خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض حصار وصفه بـ«الكامل والشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وجاء هذا الصعود في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالطلب العالمي على النفط، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 70 سنتًا، ما يعادل 1.2%، لتسجل 59.62 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا، بنسبة 1.3%، ليصل إلى 56 دولارًا للبرميل.