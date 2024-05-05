مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12373 نقطة

وكانت أسهم شركات: الواحة، وريدان، والكابلات السعودية، ومهارة، والسيف غاليري؛ الأكثر ارتفاعًا، وأما أسهم شركات: جي إي جي، والباحة، وسلامة، ونادك، واتحاد الخليج الأهلية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "9.97%" و"9.94%".