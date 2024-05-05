مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12373 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 20.78 نقطة ليقفل عند مستوى 12373.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.
وبلغت كميةُ الأسهم المتداولة 210 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الواحة، وريدان، والكابلات السعودية، ومهارة، والسيف غاليري؛ الأكثر ارتفاعًا، وأما أسهم شركات: جي إي جي، والباحة، وسلامة، ونادك، واتحاد الخليج الأهلية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "9.97%" و"9.94%".
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وسبكيم العالمية، وباتك، والأصيل، والصناعات الكهربائية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سال، وسبكيم العالمية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 332.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 26790.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.