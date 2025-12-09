أعمال
استقرار أسعار النفط بعد تراجع سابق بفعل استئناف الإنتاج في العراق
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها بنسبة 2% في الجلسة السابقة، على خلفية استئناف الإنتاج في أحد أكبر الحقول النفطية بالعالم.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا طفيفًا بـ22 سنتًا أو 0.4% لتصل إلى 62.71 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ20 سنتًا أو 0.3% ليبلغ 59.08 دولارًا للبرميل.
وكان كلا العقدين قد شهدا تراجعًا بأكثر من دولار في تعاملات أمس الإثنين، عقب استئناف العراق الإنتاج في حقل "غرب القرنة 2"، أحد أكبر الحقول النفطية عالميًا.