استقرار أسعار النفط بعد تراجع سابق بفعل استئناف الإنتاج في العراق

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا طفيفًا بـ22 سنتًا أو 0.4% لتصل إلى 62.71 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ20 سنتًا أو 0.3% ليبلغ 59.08 دولارًا للبرميل.