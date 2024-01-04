النفط يرتفع.. ومزيج برنت عند 78.58 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا، وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.