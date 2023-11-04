مع تبدُّد مخاوف التوتر بالشرق الأوسط.. قراءة لـ"حصاد أسعار النفط" في أسبوع

وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.