مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11853 نقطة

وكانت أسهم شركات: بدجت السعودية، ووقت اللياقة، والعربية، والباحة، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أكوا باور، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وإسمنت السعودية، وإسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.99%.