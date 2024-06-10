مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11853 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 1.29 نقطة ليقفل عند مستوى 11853.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 370 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 187 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: بدجت السعودية، ووقت اللياقة، والعربية، والباحة، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أكوا باور، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وإسمنت السعودية، وإسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.99%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، أنعام القابضة، ومياهنا، وشمس، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ومياهنا، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 450.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 26768.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.