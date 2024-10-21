أسعار النفط تعزّز مكاسبها وترتفع بأكثر من 1 %

وحسبما نقلت "رويترز"، قال "أمين الناصر"؛ الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"؛ إنه متفائلٌ إلى حد ما بشأن الطلب على النفط في الصين، خاصة في ظل حزمة التدابير الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو.