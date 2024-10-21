أسعار النفط تعزّز مكاسبها وترتفع بأكثر من 1 %

عزّزت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، مع متابعة المستثمرين تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" بشأن الطلب الصيني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.26% أو 92 سنتاً، إلى 73.98 دولار للبرميل في الساعة 12:42 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 1.69% أو 1.17 دولار، إلى 70.26 دولار للبرميل.
وحسبما نقلت "رويترز"، قال "أمين الناصر"؛ الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"؛ إنه متفائلٌ إلى حد ما بشأن الطلب على النفط في الصين، خاصة في ظل حزمة التدابير الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو.
وتوقّع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط أكثر من 100 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، مرجحاً أن تشهد الدول النامية ارتفاعاً كبيراً في الطلب على النفط لفترة طويلة نتيجة نمو الاقتصادات وارتفاع مستويات المعيشة.