"مدن": ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 23% وبقيمة 2.77 مليار و1263 مصنعًا جاهزًا

ولفتت "مدن" إلى أن أكثر المدن تخصيصًا خلال الربع الثاني هي: جدة بنسبة 29% و58 عقدًا، تلتها الخرج بـ 13% و27 عقدًا، ثم سدير بنسبة 13% و26 عقدًا، والدمام والمدينة المنورة بنسبة 7 % و14 عقدًا.