"مدن": ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 23% وبقيمة 2.77 مليار و1263 مصنعًا جاهزًا

قالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن إجمالي الاستثمارات المستقطبة من القطاع الخاص ارتفع بنسبة 23% خلال الربع الثاني 2023 ليصل إلى 2.77 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع الجاهزة 1263 مصنعًا.
وكشفت "مدن" من خلال مؤشراتها، بأن إجمالي المصانع بلغ 6055 مصنعًا في الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي العقود الصناعية المستقطبة 203 عقود خلال نفس الفترة.
وذكرت بيانات "مؤشرات مدن" أن ارتفاع المساحات الصناعية المخصصة بلغت 100% لتصل إلى 1.62 مليون متر مربع، مضيفة أن الصناعات الغذائية كانت الأعلى تخصيصاً في الربع الثاني 2023 بنسبة 17% تلتها التعدينية بـ 9%، ثم الكيماويات 6%، ثم منتجات المطاط بـ 6%، ثم الآلات والمعدات 5%.
ولفتت "مدن" إلى أن أكثر المدن تخصيصًا خلال الربع الثاني هي: جدة بنسبة 29% و58 عقدًا، تلتها الخرج بـ 13% و27 عقدًا، ثم سدير بنسبة 13% و26 عقدًا، والدمام والمدينة المنورة بنسبة 7 % و14 عقدًا.
وأشارت إلى أنه تم استقطاب 1226 استثمارًا أجنبيًا من 67 دولة خلال الربع الأول 2023 أبرزها: مصر، والأردن، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.