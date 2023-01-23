إضافة خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ6 موانئ عالمية

وتنطلق الخدمة الجديدة أسبوعيًا بداية من 12 فبراير لعام 2023م عبر رحلات منتظمة تضم 3 سفن بسعة إجمالية لكل منها 2.400 حاوية قياسية؛ لتصل المملكة بـ6 موانئ عالمية هي: "جبل علي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، وموندرا الهندي، وصحار العُماني، وشعيبة الكويتي، وأم قصر العراقي"، بما يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.