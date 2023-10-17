النفط يتراجع.. برنت عند 89.60 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس، وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفّف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط، ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.