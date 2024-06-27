لندن تستضيف "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي"

استضافت العاصمة البريطانية لندن أمس، "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي"، بمشاركة وزارتي الاستثمار والرياضة و(100) من كبار المسؤولين والمستثمرين بالقطاع الرياضي في المملكة وبريطانيا، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي البريطاني، على هامش القمة السعودية البريطانية للبنية التحتية المستدامة.
ويأتي هذا المنتدى في ظل التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي بالمملكة مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030 التي جعلت منها وجهة دولية للرياضيين واللاعبين والبطولات العالمية والاستثمارات ذات الصلة.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان خلال المنتدى أن 67% من السعوديين محبين للألعاب والرياضات الإلكترونية.
من جانبه، أوضح مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار باسم إبراهيم، أن حجم السوق الرياضية في المملكة يقدر بنحو 30 مليار ريال، متوقعاً أن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول عام 2030.
من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر أن قطاع الرياضة والترفيه في المملكة نما بنسبة 12% سنويًا بين عامي 2018 و2023، بما يشير إلى تزايد الطلب على الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وسلط المشاركون في "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي" الضوء على مشهد الاستثمار الرياضي بالمملكة وبريطانيا وخطط التطوير الطموحة لتطوير القطاع، وتكنولوجيا الرياضة والرياضات الإلكترونية وبناء القدرات والبنية التحتية الرياضية وفرص الشراكة المتاحة للمستثمرين من الجانبين.
وشملت الموضوعات التي جرت مناقشتها خلال المنتدى استضافة البطولات الرياضية الكبرى وعمليات الاستحواذ الخارجية ومبادرات جودة الحياة والفرص غير المسبوقة للشراكات والاستثمارات بين المملكة وبريطانيا.