لندن تستضيف "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي"

من جانبه، أوضح مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار باسم إبراهيم، أن حجم السوق الرياضية في المملكة يقدر بنحو 30 مليار ريال، متوقعاً أن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول عام 2030.