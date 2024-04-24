17 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال خلال أسبوع

وعلى مستوى المدن، أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 3.4 مليار ريال في الرياض، و1.4 مليار ريال في جدة، و185.9 مليون ريال في تبوك، و155.1 مليون في حائل، و123.4 مليون في أبها، و372.7 مليون في مكة المكرّمة، و236.6 مليون ريال في بريدة، و304.6 مليون ريال في الخُبر، و394.6 مليون ريال في المدينة المنوّرة، و512.7 مليون في الدمام، إضافة إلى 2.9 مليار ريال في مدن أخرى.