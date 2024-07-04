لتوعية روّاد الأعمال بالفرص الاستثمارية.. "منشآت" تطلق أسبوع الجملة والتجزئة

وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/127279 للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.