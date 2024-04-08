مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط أسعار النفط تهبط بأكثر من 1%

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن سحب جيش الاحتلال مزيدًا من جنوده من جنوب قطاع غزة، وتعهد بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.