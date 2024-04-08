مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط أسعار النفط تهبط بأكثر من 1%

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن سحب جيش الاحتلال مزيدًا من جنوده من جنوب قطاع غزة، وتعهد بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.55% إلى 89.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 88.78 دولارًا.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.60 دولارًا للبرميل، منخفضًا 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.5%، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 84.69 دولارًا.
وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها الجمعة: إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي؛ بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.