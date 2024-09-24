استقرار أسعار الذهب عند 2625.52 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) دعمت إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بالمستقبل.