استقرار أسعار الذهب عند 2625.52 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) دعمت إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بالمستقبل.
وسجَّل الذهب في المعاملات الفورية نحو 2625.52 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1%، لتسجّل 2650.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.66 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 960.40 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.6% ليسجّل 1035.25 دولار للأوقية.