بحضور القطاع الخاص بالبلدين.. انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي

إلى ذلك عُقد على هامش الاجتماع الثامن للمجلس، اجتماعُ الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، وتضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار في القطاعات الرئيسية للمملكة، ومناقشة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، وتمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع الأخرى في مختلف المجالات الثنائية المشتركة.