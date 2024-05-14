"الخريف": اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في السعودية

وأكد "الخريف" أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في السعودية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية دربت أكثر من 50 ألف موظف في مجالات حيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أن المبادرات الجديدة، مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات، وأكاديمية بورشه، ستساهم بشكل كبير في رفد القطاع الصناعي بكوادر وطنية مؤهلة، وذات كفاءة عالية.