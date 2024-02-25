"ليب" يستقطب أهم مستثمري التقنية.. وجوائز للشركات الناشئة تتعدى المليون دولار

وتُنظم النسخة الثالثة من ليب مسابقة روكت فيول المخصصة للشركات الناشئة بجوائز تتعدى 1,000,000 دولار، كجائزة ليب بقيمة 250,000 دولار، التي تُمنح لأقوى وأبرز شركة ناشئة في المسابقة، جائزة النجم الصاعد بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح للشركة الناشئة ذات البداية الأقوى، وجائزة أفياتريكس بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح للشركة الناشئة المبدعة بقيادة النساء المؤسسات، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية، وجائزة آفاق جديدة بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تعمل في الميتافيرس وويب3، وجائزة الذكاء الاصطناعي بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تقدم حلول واستخدامات رائدة للذكاء الاصطناعي.