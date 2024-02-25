"ليب" يستقطب أهم مستثمري التقنية.. وجوائز للشركات الناشئة تتعدى المليون دولار

تنطلق أعمال الدورة الثالثة من ليب خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، بحضور أكثر من 1000 متحدث يشاركون في أكثر من 10 مسارح على مدى أيام المؤتمر.
وتحتضن الدورة القادمة من ليب منصة المستثمرين، التي تُناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتقدم عددًا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة أهم المستثمرين في العالم، وتتناول المنصة مواضيع عديدة مثل: تقاطع التقنية مع السياسات الحكومية والابتكار، واستراتيجيات التمويل الناجحة وغيرها.
ويضم المؤتمر مسرح الشركات الناشئة الذي يُناقش نمو الشركات الناشئة وأهمية الابتكار فيها، بمشاركة عدد من المتحدثين مثل: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blossom Accelerator إيمان عبدالشكور، والشريك المؤسس لدى Raiven Capital سوبريت مانكاندا، والشريك المؤسس لشركة Adaverse فينسنت لي.
وتتناول جلسات المسرح موضوعات متنوعة كصياغة خارطة النجاح للشركات الناشئة، ورعاية المفاهيم في الأفكار القابلة للتطبيق، ودعم صناع التغيير، وتصميم حلول تتمحور حول المستهلك وغيرها.
وتُنظم النسخة الثالثة من ليب مسابقة روكت فيول المخصصة للشركات الناشئة بجوائز تتعدى 1,000,000 دولار، كجائزة ليب بقيمة 250,000 دولار، التي تُمنح لأقوى وأبرز شركة ناشئة في المسابقة، جائزة النجم الصاعد بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح للشركة الناشئة ذات البداية الأقوى، وجائزة أفياتريكس بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح للشركة الناشئة المبدعة بقيادة النساء المؤسسات، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية، وجائزة آفاق جديدة بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تعمل في الميتافيرس وويب3، وجائزة الذكاء الاصطناعي بقيمة 150,000 دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تقدم حلول واستخدامات رائدة للذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن مؤتمر ليب يعود بدورته بالشراكة مع المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والشريك الاستراتيجي stc، بوجود كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات.