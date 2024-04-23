النفط يصعد 1.63 % مع هبوط الدولار وتحول تركيز المستثمرين لبيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل، الثلاثاء، مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع، ومع تحول تركيز المستثمرين في النفط بعيدًا عن القضايا الجيوسياسية بالشرق الأوسط إلى حالة الاقتصادات العالمية.