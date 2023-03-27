الصناعة والثروة المعدنية تدعو المنشآت الصناعية والتعدينية للاستفادة من حوافز برنامج "توطين"

كما تضم الحوافز رعاية الأطفال، بهدف مساندة الأمهات في تغطية جزء من تكاليف رعاية أطفالهن، إضافة إلى العمل عن بعد من خلال تشجيع المنشأة بـتغطية تكاليف العاملين بنمط العمل عن بعد، وتوفير عدد من الفرص التدريبية من بينها: التدريب الأساسي لتغطية الفجوات المتعلقة بالمهارات أو المعرفة عبر البرامج التدريبية قصيرة المدى.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت في بيان مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة في أبريل من عام 2021م، وذلك بهدف تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.