ارتفاع غير مسبوق.. الذهب يقفز لمستوى جديد متخطيًا 2500 دولار

حقّق سعرُ الذهب قفزةً غيرَ مسبوقة في المعاملات الفورية بوصوله إلى ما فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
جاء ذلك في ظلّ دعم من التفاؤل حول قرب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وبلغ سعر الذهب للتسليم الفوري مستوى 2500.16 دولار للأونصة اليوم الجمعة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
وتعتبر هذه الارتفاعات مدعوة بقراءة مخيبة للآمال لسوق الإسكان الأمريكية، والتي عززت التوقعات بتخفيضات أسرع وأعمق في الفائدة الأمريكية.
وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بشكل عام للذهب؛ لأنه لا يدفع أي فائدة على حيازته.