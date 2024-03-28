عند 12565 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا اليوم

وكانت أسهم شركات المطاحن الحديثة، وميدغلف للتأمين، واليمامة للحديد، وبوبا العربية، والأهلي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والموارد، والكابلات السعودية، ووفرة، ومهارة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.29% و 10% .