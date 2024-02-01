لتعزيز نفاذ صادرات المملكة.. "التجارة الخارجية" تطلق سلسلة ورش "عبر الملحقيات"

وأوضح وكيل المحافظ لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلّف فواز بن سعد بن رافعه، أن هذه اللقاءات ستسهّل على المصدّرين السعوديين نفاذ منتجاتهم لمختلف الأسواق العالمية من خلال تزويدها بقائمة أهم المستوردين للسلع في البلدان المستهدفة، وبرنامج المعارض في البلد المضيف وكيفية الوصول والمشاركة فيها، إضافةً إلى تزويدها ببيانات التواصل للملحقيات التجارية حول العالم؛ للعمل معها وإزالة كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجهها.