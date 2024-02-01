لتعزيز نفاذ صادرات المملكة.. "التجارة الخارجية" تطلق سلسلة ورش "عبر الملحقيات"

أطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، سلسلة ورش عمل "عبر الملحقيات" تُقام بشكل دوري لتزويد المصدّرين السعوديين بالإجراءات والاشتراطات كافة، والأسواق المستهدفة والفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية للأسواق العالمية، وشرح المزايا والتسهيلات المُقدمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للاستثمار في المملكة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى التعرّف على الأسواق المستهدفة من قِبل المصدّرين، ومعرفة أهم الاتفاقيات التي تسهم في نفاذ المنتجات والاتفاقيات المشجعة على الاستثمار، وحث المصانع على المشاركة في المعارض الدولية في البلد المستهدف تصدير المنتجات إليه.
وأوضح وكيل المحافظ لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلّف فواز بن سعد بن رافعه، أن هذه اللقاءات ستسهّل على المصدّرين السعوديين نفاذ منتجاتهم لمختلف الأسواق العالمية من خلال تزويدها بقائمة أهم المستوردين للسلع في البلدان المستهدفة، وبرنامج المعارض في البلد المضيف وكيفية الوصول والمشاركة فيها، إضافةً إلى تزويدها ببيانات التواصل للملحقيات التجارية حول العالم؛ للعمل معها وإزالة كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجهها.
ولتعظيم الاستفادة من ورش "عبر الملحقيات" تخدم الورش الجهات الراغبة بتعريف الملحقيات التجارية حول العالم بالفرص المتوفرة لديها بالمملكة لتسويقها على المستثمرين المحتملين خارجيًا، وتسلّط الضوء على مميزات المملكة الجغرافية ومزاياها التنافسية لإنشاء اقتصاد أكثر تنوع واستدامه.
وأتاحت الهيئة طرق التواصل لتقديم طلب الاستفادة من ورش عمل ولقاءات "عبر الملحقيات" عبر البريد الإلكتروني ACA@gaft.gov.sa.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمكين الصادرات السعودية في الوصول إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني، من خلال وجودها وإشرافها على 20 ملحقية تجارية في مختلف دول العالم.