بريطانيا تطلق حملة استثمارية في السعودية بحضور أكثر من 300 مدير تنفيذي

تعقد المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، معرضًا تجاريًّا في الرياض الشهر المقبل، حيث سيطلق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حملة استثمارية تهدف إلى الاستفادة من رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، سينضم وفد يضم أكثر من 300 مدير تنفيذي بريطاني إلى نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في الفترة من 14 إلى 15 مايو المقبل.
وسيمثل هذا الحدث بداية حملة لمدة عام لعرض الشركات البريطانية على المستثمرين السعوديين، ويركز المعرض التجاري لشهر مايو على التعاون البحثي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى التمويل والتكنولوجيا الخضراء والبناء المستدام والمشاريع الثقافية.
وسعى المسؤولون البريطانيون إلى تعزيز العلاقات مع السعودية، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، ودعوا عددًا من المسؤولين السعوديين للمشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي استضافها سوناك في نوفمبر من العام الماضي.
وزادت التجارة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة إلى 16.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، مقارنة بـ12.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2018.