بريطانيا تطلق حملة استثمارية في السعودية بحضور أكثر من 300 مدير تنفيذي

وسعى المسؤولون البريطانيون إلى تعزيز العلاقات مع السعودية، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، ودعوا عددًا من المسؤولين السعوديين للمشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي استضافها سوناك في نوفمبر من العام الماضي.