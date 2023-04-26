بالشراكة مع "أمان".. شركة الدرعية تعلن عن مشروعين لفندقين جديدين

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فلاد دورونين: "أمان وادي صفار، وجانو الدرعية سيستندان إلى مجموعة من المشاريع قيد الإعداد لمجموعة أمان من العقارات في المملكة، ما سيعزز رؤيتنا الاستراتيجية لمنح عملائنا فرصة تجربة اكتشاف مناطق ومواقع واسعة في السعودية، وذلك من خلال رحلات تشمل تجارب المدينة والمناظر الطبيعية الصحراوية، ومواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.