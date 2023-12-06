"موانئ": إضافة خدمة الشحن "WIN" لتطوير مسارات الاتصال البحري وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي

وتعزز الخدمة الجديدة من المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي بموقعه الاستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية؛ مما يمكّنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا)، وبوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث.