اقتصاد لبنان في مهب الريح.. الأمم المتحدة: الحرب تلتهم 9% من الناتج المحلي للبلاد

وتوقَّع البرنامج أن تستمر الأعمال القتالية حتى نهاية عام 2024؛ ما سيزيد من احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 30%؛ وهو ما يُشكِّل ضغطًا إضافيًّا على البلاد التي كانت تعاني أزمة اقتصادية خانقة قبل بداية الصراع.